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Российские военные не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре

МО РФ: ВС России не допустили перегруппировку ВСУ на Днепре

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Минобороны РФ

За последние 24 часа военнослужащие из российских военных группировок «Днепр» контролировали островную зону реки Днепр и значительную часть населенного пункта Работино. Они успешно препятствовали попыткам перегруппировки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и уничтожали пехоту, которая пыталась десантироваться на левом берегу реки, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян агентству РИА Новости.

«Наши подразделения на передовой в херсонском направлении выполняли боевые задачи, обеспечивая контроль над островной зоной реки Днепр и значительной частью Работино», — отметил Кодрян.

«С помощью артиллерийского огня мы не позволяли вражеским войскам перегруппироваться. Мы продолжаем успешно уничтожать плавучие средства ВСУ с пехотой, которые пытаются осуществить высадку на левом берегу Днепра», — добавил он.

По словам Кодряна, военнослужащие из группировки «Днепр» также активно противодействовали украинским FPV-дронам, разведывательным и боевым беспилотникам.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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