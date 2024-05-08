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Российские военные нанесли серию ударов в направлении двух заводов в Киеве

РИА Новости: ВС РФ нанесли несколько ударов в направлении авиазавода в Киеве

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли несколько ударов в район вагоноремонтного завода и в направлении авиазавода Антонова в Киеве. Об этом сообщили РИА Новости в подполье.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в 5:15 в украинской столице зафиксировали прилет по левому берегу Днепра, в районе Дарницкого вагоноремонтного завода. Через 15 минут был прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова. После полета последовала мощная детонация и сильный взрыв.

Лебедев добавил, что в 5:00 также был прилет в Броварском районе Киевской области. По его словам, взрыв был такой мощный, что ударная волна ощущалась за несколько километров.

До этого начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что за последние 24 часа российские военнослужащие контролировали островную зону реки Днепр и значительную часть населенного пункта Работино.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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