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Минфин РФ планирует обсудить изменения налоговой системы

Силуанов: Минфин обсудит изменения налоговой системы с бизнесом и парламентом

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что на следующей неделе ведомство обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы. Об этом сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе… Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом - все будет обсуждаться», — сказал Силуанов в кулуарах инаугурации президента РФ в ответ на вопрос, есть ли уже какие-либо предложения по изменению налоговой системы.

До этого он заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что министерство финансов РФ намерено в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по корректировке налоговой системы.

Агентство АКРА сообщало , что налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет России.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявлял, что власти страны работают над донастройкой налоговой системы, готовятся предложения. По его словам, правительство ведет диалог с регионами, общественными объединениями и депутатами. Путин отметил, что налоговые изменения должны обеспечивать более справедливое распределение нагрузки и стимулировать бизнес.

Ранее в России призвали защитить бизнес от лишних проверок Роструда.

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