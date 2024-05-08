На предпасхальной неделе с 29 апреля по 5 мая спрос россиян на яйца подскочил на 38% к неделе ранее, а на кулинарные ингредиенты – на 64%, следует из данных аналитического сервиса Продажи.рф. За неделю накануне праздника покупки продуктов к Пасхе в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (группа ВТБ) Первый ОФД – оператор фискальных данных, занимает второе место на рынке с долей 17%. Основная задача оператора фискальных данных — расшифровать сохраненные сведения о расчетах и передать их в налоговую выросли на 22% к неделе ранее. Совместное исследование компаний есть у «Газеты.Ru».

Россияне приобрели 18 млн товаров к Пасхе и потратили на них 2,9 млрд рублей.

На куриное яйцо – наиболее популярный пасхальный продукт – покупатели израсходовали за неделю более 418 млн рублей, купив около 7 млн упаковок товара. Стоимость яиц не изменилась накануне праздника. На предпраздничной неделе россияне купили более 3 млн упаковок кулинарных ингредиентов, всего было потрачено 137 млн рублей. Средняя цена товара за неделю снизилась на 9% до 45 рублей.

Спрос на сливочное масло и маргарин с 29 апреля по 5 мая вырос на 15%. Покупатели приобрели свыше 1,5 млн упаковок этих товаров, потратив 287 млн рублей. Средняя цена в категории за неделю снизилась на 2% и составила 182 рубля. Сухофрукты и цукаты покупали на 8% чаще, чем неделей ранее. Всего было приобретено 450 тыс. упаковок на сумму 116 млн рублей. Средняя цена товара составила 258 рублей, увеличившись на 5% за неделю.

Также перед Пасхой россияне купили около 861 тыс. бутылок вина по 554 рубля в среднем (-2% к неделе ранее). Объем трат составил 476 млн рублей. Традиционно к Пасхе приобретают недорогие красные вина для праздничного стола, и дешевые тихие вина разных категорий — для окрашивания яиц.

Руководитель направления аналитических исследований Продажи.рф Татьяна Гребенкина не заметила снижения спроса на мясо во время великопостных недель перед Пасхой при уменьшении покупок молочной продукции и яиц.

«Современному человеку сложно подстроить свой режим питания под определенные требования, даже если есть желание соблюдать пост, поэтому некоторые используют альтернативные варианты поста — отказ от сладких продуктов, сигарет, алкоголя и развлекательных мероприятий», — отметила эксперт.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще есть шашлык.