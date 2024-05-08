Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковник объяснил значение Часова Яра для России

Полковник Матвийчук допустил взятие Часова Яра к концу мая

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Часов Яр является одним из важнейших опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска могут взять его уже к концу мая. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, пишет «Лента.ру».

«Часов Яр, после Авдеевки, — важнейший опорный пункт ВСУ, который президент Украины Владимир Зеленский обещал оборонять до последнего солдата», — отметил он.

По его словам, потеря Часова Яра может привести к падению обороны ВСУ на Донецком направлении. После взятия населенного пункта ВС России направятся на Крамоторск.

Тем временем Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к населенному пункту Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом заявил офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Владимир Черняк.

Он отметил, что РФ зашли в Богдановку. Также, по его словам, боевые действия происходят в окрестностях Ивановского, которое является последним рубежом перед Часов Яром.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы рассказал, к чему приведет потеря Часова Яра

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами