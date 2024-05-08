Полковник объяснил значение Часова Яра для России

Часов Яр является одним из важнейших опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские войска могут взять его уже к концу мая. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, пишет «Лента.ру».

«Часов Яр, после Авдеевки, — важнейший опорный пункт ВСУ, который президент Украины Владимир Зеленский обещал оборонять до последнего солдата», — отметил он.

По его словам, потеря Часова Яра может привести к падению обороны ВСУ на Донецком направлении. После взятия населенного пункта ВС России направятся на Крамоторск.

Тем временем Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к населенному пункту Часов Яр Донецкой народной республики. Об этом заявил офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Владимир Черняк.

Он отметил, что РФ зашли в Богдановку. Также, по его словам, боевые действия происходят в окрестностях Ивановского, которое является последним рубежом перед Часов Яром.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы рассказал, к чему приведет потеря Часова Яра