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В России назвали возможными масштабные провокации ВСУ на 9 Мая

Сенатор Карасин заявил о возможности провокаций ВСУ 9 Мая

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Александр Вильф/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил опасения относительно возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в день 9 Мая. В интервью для «Ленты.ру» сенатор подчеркнул, что важно усилить меры безопасности во время национальных праздников, особенно в День Победы.

Киев может устроить серьезные провокации, включая персональные атаки и террористические акты, отметил Карасин.

По его данным, уже имеются случаи нарушения границ Российской Федерации со стороны Украины, и подчеркнул, что необходимо принимать все возможные меры для обеспечения безопасности народа.

«Ситуация требует повышенного внимания, и я уверен, что будут предприняты необходимые шаги для обеспечения безопасности», — заключил сенатор.

До этого в России назвали подлым натиском запрет Берлином атрибутики Дня Победы. Решение властей Берлина запретить 8-9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы, является подлым натиском на историческую правду о Второй мировой войне. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее в Эстонии на 9 Мая запретили собрания, шествия и связанную с РФ символику.

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