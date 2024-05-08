Польша подняла в воздух самолеты, объяснив это активностью авиации РФ

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации России. Об этом сообщается на странице Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети X.

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — сказано в сообщении.

В конце апреля Польша поднимала в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы активности российской дальней авиации на Украине.

Утром 19 апреля Польша и ее союзники также поднимали в воздух самолеты из-за ударов России по территории Украины.

Подобная ситуация произошла и 11 апреля. Польские самолеты были подняты в воздух из-за якобы активности дальней авиации России.

7 мая начальник Генштаба ВС Польши, генерал Веслав Кукула заявлял, что власти страны не намерены возвращать всеобщую воинскую повинность в стране, вооруженные силы комплектуются за счет добровольцев, желающих пройти службу в армии.

Ранее в Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с НАТО.