Глава МИД Белоруссии заявил, что Запад с помощью санкций пытается вызвать в стране кризис

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Запад с помощью санкций намерен подвести страну к экономическому кризису. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, государства Запада пытаются использовать санкционный инструментарий для того, чтобы замедлить экономическое развитие Белоруссии и приблизить ее к экономическому кризису.

При этом Алейник отметил, что Западу пока не удается реализовать свои намерения.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия мгновенно ответит на любую военную агрессию против нее.

7 мая в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Ранее Лукашенко сообщил об обострении военной обстановки у границ Белоруссии.