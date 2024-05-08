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Британская AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 после скандала

The Daily Telegraph: AstraZeneca отзывает свою вакцину на фоне судебной тяжбы

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Густаво Вальенте/РИА «Новости»

Фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от COVID-19 по всему миру из-за судебной тяжбы с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который она вызывает. Согласно информации газеты The Daily Telegraph, компания объясняет этот шаг исключительно коммерческими соображениями, связанными с уменьшением спроса на препарат.

Согласно решению, принятому компанией 5 марта, с 7 мая векторную вакцину Vaxzevria больше нельзя будет использовать на территории Евросоюза. В ближайшие месяцы препарат также будет отозван в Великобритании и других странах. Представители компании пояснили, что они больше не производят и не продают данную вакцину из-за появления на рынке более эффективных препаратов, способных защитить от новых вариантов вируса.

«Мы гордимся ролью, которую сыграла Vaxzevria в борьбе с пандемией. За первый год использования было спасено 6,5 млн жизней, а было отправлено более 3 млрд доз по всему миру», — говорится в заявлении компании.

«Однако с появлением новых вакцин от различных вариантов COVID-19 спрос на Vaxzevria снизился, и мы больше не производим и не продаем этот препарат», --уточнили в компании.

До этого компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу.

Ранее британские ученые начали разработку вакцины от рака легких.

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