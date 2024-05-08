В Полтавской области горит объект инфраструктуры

На северо-востоке Украины, в Полтавской области, возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры после серии взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Филипп Пронин, пишет ТАСС.

Энергетический объект находится в Полтавском районе области, и об этом он написал В ночь на среду по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В Полтавской области сирены воздушной тревоги работали почти шесть часов.

Также поступали сообщения о взрывах в Кременчуге, а также в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских властей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.