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Румыния готова обсудить вопрос о передаче Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Йоханнис пообещал рассмотреть передачу Украине ЗРК Patriot

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Vadim Ghirda/AP

Румыния готова обсудить вопрос отправки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил лидер государства Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом, передает Reuters.

«Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить. Оставлять Румынию без средства ПВО неприемлемо», — заявил Йоханнис.

После встречи в Белом доме Байден поблагодарил Йоханниса за размещение американских военнослужащих в Румынии и приверженность обеспечению безопасности восточного фланга НАТО.

Бухарест не впервые оказывает помощь Украине. Недавно Киев запросил аварийную мощность у Польши и Румынии во время вечернего пика потребления электроэнергии.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что на Украине фиксируется дефицит электроэнергии в вечерние часы пик из-за повреждений электростанций, в Харьковской и Днепропетровской областях действует режим ограничений.

Ранее Владимир Путин сменил посла России в Румынии.

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