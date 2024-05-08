Румыния готова обсудить вопрос о передаче Украине ЗРК Patriot

Румыния готова обсудить вопрос отправки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил лидер государства Клаус Йоханнис после встречи с президентом США Джо Байденом, передает Reuters.

«Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы понять, что мы можем предложить. Оставлять Румынию без средства ПВО неприемлемо», — заявил Йоханнис.

После встречи в Белом доме Байден поблагодарил Йоханниса за размещение американских военнослужащих в Румынии и приверженность обеспечению безопасности восточного фланга НАТО.

Бухарест не впервые оказывает помощь Украине. Недавно Киев запросил аварийную мощность у Польши и Румынии во время вечернего пика потребления электроэнергии.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что на Украине фиксируется дефицит электроэнергии в вечерние часы пик из-за повреждений электростанций, в Харьковской и Днепропетровской областях действует режим ограничений.

Ранее Владимир Путин сменил посла России в Румынии.