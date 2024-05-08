В Москве ожидается мокрый снег 8 мая

Облачная погода с прояснениями, дождь и мокрый снег, температура до +7 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра, пишет ТАСС.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до -3 градусов. Ветер будет северо-западный, его порывы достигнут 7-12 м/с, местами до 17 м/с.

До этого сообщалось, что в День Победы температура воздуха в Москве будет находиться в пределах +5-10°C, в этот день также ожидается холодный ветер.

Как рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, к северу и северо-востоку от столицы может пройти дождь с мокрым снегом. Он объяснил, что такой характер погоды вызван чередой циклонов, которые идут к нам с северной Атлантики и будут оказывать воздействие до 12 мая.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд до этого заявил, что погода в российских регионах в мае скорее характерна для начала апреля. По словам синоптика, в ближайшие дни ожидаются заморозки не только в умеренных широтах, в Москве, области и соседних регионах, но и гораздо южнее, отметил глава Гидрометцентра.

Ранее исследование выявило, как майские заморозки в России изменились за последние 30 лет.