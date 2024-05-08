Россияне назвали свой бюджет для отпуска в 2024 году

Большинство опрошенных россиян – 70% — готовы потратить на отпуск до 50 тыс. рублей на одного человека в 2024 году. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Сравни», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Каждый пятый россиянин намерен потратить на отдых до 100 тыс. рублей на одного человека, еще 8% опрошенных выделят до 200 тыс. рублей. Лишь 2% россиян планируют израсходовать на отпуск более 200 тыс. рублей на человека.

Абсолютное большинство отпускников предпочитают отдыхать на заработанные деньги. 84% респондентов заявили, что не будут брать ради отпуска кредиты или уходить в долги. 12% допускают, что часть затрат придется оплатить кредитной картой. Еще 3% респондентов готовы полностью покрыть расходы кредиткой или же взять потребительский кредит наличными. 1% опрошенных планируют оформить рассрочку или целевой заем через турагентства.

Отношение россиян к отдыху в кредит однозначное: 65% респондентов не считают целесообразным путешествовать на заемные средства. Примерно поровну тех, кто готов взять кредит на отпуск, если условия выгодные (14%) и если своих денег нет, но отдохнуть хочется (12%). Также 5% россиян поедут в отпуск в кредит, если это поможет исполнить мечту. Еще для 3% заем –– инструмент экстренной борьбы с выгоранием. 1% опрошенных не видит в отдыхе в долг ничего плохого, если путешествие связано с особым поводом – например, свадьбой.

При выборе кредита для отпуска большинство россиян (82%) прежде всего обратили бы внимание на продукты с выгодными условиями: низкой ставкой или минимальной переплатой. Каждый десятый принимает в расчет возможность оплатить не только саму поездку, но и личные траты в путешествии. Такой вариант ответа выбрали 9% опрошенных. Для 5% важно быстрое одобрение по продукту, еще для 4% респондентов – удобство оформления.

Опрос был проведен в начале мая. В нем приняли участие 1300 респондентов по всей России.

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