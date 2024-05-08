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Россиянам назвали плюсы и минусы апартаментов

Финансист Бунегина назвала четыре минуса апартаментов для россиян

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Циан

Апартаменты стоят на 15-20% меньше, чем квартиры, потому что их обычно строят на более дешевой земле. Но у этого типа жилья есть четыре минуса для россиян, рассказала «Газете.Ru» финансовый консультант и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина.

«У покупки апартаментов есть свои риски, но здесь важно понять, насколько они актуальны для вас. Юридическая неопределенность — один из минусов: владельцы часто сталкиваются с проблемами регистрации и прописки, поскольку апартаменты не считаются жилыми помещениями», — отметила эксперт.

По ее словам, второй минус — апартаменты невозможно купить в ипотеку на льготных условиях, таких программ для этого формата недвижимости нет. Бунегина уточнила, что базовая ипотечная ставка для апартаментов может достигать 22%, что значительно выше, чем для традиционных жилых помещений (16-17% — «Газета.Ru»).

Эксперт сказала, что эксплуатационные расходы на апартаменты могут быть на 15-30% выше, чем стоимость обслуживания и ЖКУ обычной квартиры. А налог на имущество для апартаментов также выше — от 0,5% до 2%, что в разы превышает ставки для жилых помещений.

В то же время апартаменты идеально подходят для организации офисов, студий, салонов красоты или даже небольших мастерских, подчеркнула Бунегина. Это делает их особенно популярными среди предпринимателей, добавила финансист. Она заметила, что многие россияне также рассматривают покупку апартаментов для получения пассивного дохода со сдачи в аренду. В Москве, Санкт-Петербурге и других густонаселенных городах с высокой стоимостью жилья эта стратегия позволит вернуть вложения через относительно короткий период времени, особенно если объекты находятся в локациях с развитой инфраструктурой, заключила эксперт.

ЦБ 26 апреля третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. А это значит, что пока ипотечные ставки в России снижаться не будут.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда возможно снижение ставок по кредитам.

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