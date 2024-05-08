В Запорожье повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольном Киеву городе Запорожье повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Есть разрушения», — написал Федоров.

До этого украинское издание «Зеркало недели» писало, что в Запорожье фиксируются перебои с электро- и водоснабжением после произошедших там взрывов.

В ночь на 8 мая в Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области оборудование электросетей получило повреждения.