В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС

За последние 24 часа ситуация с наводнениями ухудшилась в Чаинском районе Томской области, где в трех поселениях был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

По его данным, «голова» ледохода на реке Оби пройдена 51 километр за сутки и находится у поселка Назино в Александровском районе.

В городе Ишим Тюменской области уровень воды в реке Ишим впервые за все время снизился на всех гидропостах. Губернатор также отметил, что обстановка улучшилась в остальных муниципалитетах региона, не претерпевая существенных изменений.

Однако, в Чаинском районе ситуация остается напряженной: к уже затопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово и Черёмушки.

Глава района объявил Чрезвычайную Ситуацию муниципального уровня в трех поселениях: Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не потребовалась, но все необходимые меры предосторожности, включая ПВР, спецтехнику и оборудование, были приняты и находятся в готовности.

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