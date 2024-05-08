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Губернатор Кузбасса Цивилев может получить должность в новом правительстве России

«Ведомости»: глава Кузбасса Цивилев может получить должность в правительстве

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Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может войти в формирующееся российское правительство. Об этом со ссылкой на источники в Администрации президента РФ сообщает газета «Ведомости».

После того, как глава государства Владимир Путин 7 мая принял отставку правительства РФ, оно будет работать до того, как Госдума 13 и 14 мая утвердит его состав.

Источники газеты называют среди возможных кандидатур глав администраций некоторых российских регионов. В частности, речь идет губернаторе Кузбасса Цивилеве. Его характеризуют как эффективного управленца, сумевшего разобраться в делах сложной с точки зрения бизнес-интересов Кемеровской области. Вполне возможно, что он может применить свои знания на федеральном уровне. Одним из признаков грядущего повышения Цивилева источники считают прошедшую сразу после президентских выборов его встречу с Путиным. Кроме того, еще одним возможным свидетельством перевода Цивилева в Москву может являться внезапное присвоение ему и его супруге звания «Почетный гражданин Кузбасса».

Сам глава Кемеровской области заявил журналистам «Ведомостей», что не располагает сведениями о своем вхождении в правительство.

Среди кандидатов на должности федеральных министров также назывались губернаторы Калининградской и Нижегородской областей Антон Алиханов и Глеб Никитин. Однако ни Алиханов, ни Никитин не подтвердили эту информацию.

До этого сообщалось, что в Государственной думе 10 мая должна пройти встреча представителей партий с кандидатом в премьер-министры России.

Ранее Путин подписал указ о сложении полномочий правительством.

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