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Макрона и Си Цзиньпина оставили без «русского блюда» из-за названия

Le Figaro: Макрон на встрече с Си Цзиньпином остался без любимого десерта

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Jacques Witt/AP

Во время пребывания в регионе Верхние Пиренеи Си Цзиньпин и французский президент Эммануэль Макрон, а также их супруги, пообедали в горной ресторане друга Макрона, Эрика Абади, на перевале Коль-дю-Турмале. Но, как пишет Le Figaro, в этот раз не подавали любимый десерт президента Франции под названием «русский торт».

По предварительно согласованному меню, которое было составлено за несколько недель до приезда, включался десерт под названием «русский торт» — это традиционное пиренейское блюдо из пралине.

Этот десерт из Олорон-Сент-Мари, сделанный из миндального печенья и пралине, получил свое название из-за легенды, связанной с его рецептом, который, по преданию, пришел из Крыма. Внешний вид торта, посыпанного сахарной пудрой, напоминает заснеженные просторы России.

Известно, что первым французским президентом, оценившим его вкус, был Франсуа Миттеран. Позднее торт попробовали и одобрили для сервировки на приемах Жак Ширак и Николя Саркози. Эммануэль и Бриджит Макрон также полюбили этот десерт.

В связи с текущей международной обстановкой в последний момент было решено заменить «русский торт» на черничный пирог, сообщили журналисты.

Кроме того, главам государств и их супругам был подан традиционный местный суп и блюдо из ягненка конфи с ветчиной из черной свинины Бигорре.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в торжественной обстановке встретил председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Белграда.

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