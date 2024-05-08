Стало известно, как курс доллара влияет на повседневную жизнь россиян

При ослаблении курса рубля к доллару годовая инфляция в России увеличивается на 0,5-0,6 процентных пункта. Об этом «Газете.Ru» сказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

То есть, условно, была годовая инфляция на уровне 7,7% (как в апреле 2024 года, по данным Росстата), а в случае падения курса рубля к доллару — стала 8,2-8,3%.

«Изменения курса валют естественно влияют на стоимость импортных товаров, наиболее чутко реагируют электроника, бытовая техника, автомобили. Соответственно, курсовые движения влияют на инфляционные ожидания россиян — они растут, когда рубль слабеет, и снижаются, когда нацвалюта укрепляется или держится стабильно», — пояснил Бахтин.

По его словам, наиболее благоприятна для российских потребителей, бизнеса и в целом экономики такая ситуация, при которой курс рубля к доллару продолжительное время формируется без значительных отклонений. Так, с начала 2024 года доллар стоит в основном чуть выше 90 рублей. У финансовых властей есть инструменты для стабилизации курса — в частности, правило обязательной репатриации и продажи экспортной выручки, ежедневные валютные интервенции, уточнил инвестстратег. По его оценке, в мае курс рубля сохранится примерно на текущих уровнях. Соответственно, инфляционные ожидания россиян продолжат снижаться, заключил Бахтин.

По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян в апреле 2024 года снизились до 11%. В марте значение составляло 11,5%. Последний раз такой показатель был зафиксирован в июле 2023 года (11,1%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в апреле снизилась до 14,4% с 14,8% месяцем ранее, вернувшись на уровень прошлого марта (14,3%).

Ранее годовую инфляцию в России оценили с помощью мармелада.