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Задержанный во Владивостоке американский военный критиковал НАТО и Байдена

Задержанный во Владивостоке Блэк критиковал НАТО и политику президента Байдена

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Сержант Армии США Гордон Блэк, задержанный за кражу во Владивостоке, на камеру критиковал НАТО и политику, проводимую американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На кадрах военный говорит, что взаимоотношения между Россией и США «не очень хорошие», и при президенте Дональде Трампе они были лучше. По его мнению, НАТО ведет себя достаточно агрессивно, а РФ лишь пытается защититься.

Также Блэк считает, что президент США Джо Байден не справляется: при нем ситуация в мире обострилась.

До этого сообщалось, что боец ВС США Гордон Блэк прибыл в Россию из Южной Кореи, где он служил в составе американского контингента. При этом в Пентагоне подчеркнули, что поездки во Владивосток мужчина предпринимал без разрешения руководства.

7 мая стало известно, что американские военные начали расследование обстоятельств, связанных с поездкой в РФ Гордона Блэка.

Ранее в Москве задержали членов китайской секты, подозреваемых в связях с Госдепом США.

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