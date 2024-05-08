Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замороженные российские активы в Euroclear принесли €1,6 млрд за первый триместр 2024 года

Замороженные в Euroclear активы РФ принесли €1,6 млрд за первый триместр 2024

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Находящиеся в международном депозитарии Euroclear замороженные активы Российской Федерации принесли за первый триместр 2024 года €1,6 млрд. Об этом со ссылкой на данные этой расчетно-клиринговой системы сообщает бельгийская газета Echo.

По имеющимся официальным данным в настоящее время на счетах Euroclear заморожено российских активов на сумму свыше €200 млрд. Только за первый триместр текущего года доход от них составил €1,6 миллиарда евро.

Новый исполнительный директор депозитария Валери Убрэн заявила, что вопросами, связанными с управлением российскими активами, ежедневно занимаются около 100 сотрудников. Она подчеркнула, что этими активами достаточно сложно управлять, так как необходимо постоянно реагировать на новые санкции и ответные российские меры.

До этого Убрэн заявила, что является противником конфискации замороженных российских активов, так как это откроет «ящик Пандоры» и подорвет финансовые рынки.

Ранее в G7 закрыли для обсуждения тему полной конфискации активов РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами