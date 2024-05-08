Замороженные российские активы в Euroclear принесли €1,6 млрд за первый триместр 2024 года

Находящиеся в международном депозитарии Euroclear замороженные активы Российской Федерации принесли за первый триместр 2024 года €1,6 млрд. Об этом со ссылкой на данные этой расчетно-клиринговой системы сообщает бельгийская газета Echo.

По имеющимся официальным данным в настоящее время на счетах Euroclear заморожено российских активов на сумму свыше €200 млрд. Только за первый триместр текущего года доход от них составил €1,6 миллиарда евро.

Новый исполнительный директор депозитария Валери Убрэн заявила, что вопросами, связанными с управлением российскими активами, ежедневно занимаются около 100 сотрудников. Она подчеркнула, что этими активами достаточно сложно управлять, так как необходимо постоянно реагировать на новые санкции и ответные российские меры.

До этого Убрэн заявила, что является противником конфискации замороженных российских активов, так как это откроет «ящик Пандоры» и подорвет финансовые рынки.

Ранее в G7 закрыли для обсуждения тему полной конфискации активов РФ.