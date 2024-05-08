Трамп лидирует на праймериз республиканцев в штате Индиана

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует на проводимых в штате Индиана праймериз (первичных выборах) Республиканской партии. Об этом сообщает газета New York Times.

Трамп, после того, как были обработаны 75% бюллетеней, набирает 78,3% голосов. Являвшиеся его главными соперниками постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, губернатор штата Флорида Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами ранее объявили о том, что прекращают предвыборную гонку.

До этого Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден из-за своей некомпетентности не сможет взаимодействовать с лидерами России, КНР и Северной Кореи.

4 мая сообщалось, что Трамп опережает своего противника Байдена на 10 процентных пунктов по уровню поддержки среди американцев.

Ранее Трамп обвинил Байдена в растрате средств на размещение нелегалов.