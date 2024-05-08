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В МВФ заявили, что доллар США сохраняет доминирующее положение в мировой торговле

МВФ: доллар продолжает доминировать в мировой торговле

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Shutterstock

Американский доллар продолжает доминировать в мировой торговле, несмотря на стремление значительного количества государств снизить зависимость от валюты США. Об этом, ссылаясь на опубликованный доклад Международного валютного фонда (МВФ) о влиянии геополитики на мировую торговлю, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, несмотря на рост геополитических рисков, последние данные показывают, что американский доллар остается доминирующим в мире. Так, на его долю приходится более 80% мирового торгового финансирования.

По данным МВФ, большая часть торговли сырьем оплачивается в долларах, что способствует доминированию американской валюты, хотя некоторые государства пытаются избавиться от значительной зависимости от доллара в своих международных операциях и резервах.

До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что если не получится решить проблему государственного долга США, то доллар ничего не будет стоить.

Ранее директор от России в МВФ заявил, что БРИКС может предложить альтернативу доллару.

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