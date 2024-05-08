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NYT пишет, что ВСУ не справляются с учетом убитых и пропавших без вести

New York Times: украинцы недовольны ВСУ из-за учета убитых и пропавших без вести

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) навлекли на себя недовольство населения страны из-за того, что не справляются с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых. Об этом пишет New York Times.

В материале говорится, что «армия Украины не справляются с потерями и не способна опознать тысячи убитых, усугубляя муки солдатских семей».

Корреспондент издания отмечает, что украинцы неоднократно устраивали публичные акции, выражая недовольство недостаточными усилиями правительства по поиску и опознанию тел пропавших без вести.

7 мая пленный украинский военнослужащий Евгений Барук рассказал, что Вооруженные силы Украины оставили своих раненых сослуживцев после того, как нанесли удары по своим позициям.

6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что в рядах украинской армии растет число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен.

До этого экс-сотрудник швейцарской разведки, полковник Жак Бо заявил, что в западной части Украины активизировалось движение сопротивления.

Ранее на Украине признали бегство уклонистов в Молдавию.

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