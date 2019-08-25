Трамп не исключил появления Путина на следующем саммите G7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры обсудили на саммите «Большой семерки» возвращение российской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, на саммите действительно затрагивали вопрос возвращения России в G7, однако он пока не знает, вернется ли российская сторона в клуб.

Кроме того, президент США допустил возможность приглашения главы России Владимира Путина на следующий саммит G7 в США.

Саммит G7 проходит во Франции в городе Биаррице.

Ранее в Белом доме назвали условие для возможного возвращения России в G8.

Также до этого Трамп говорил, что поддерживает возвращение России в G8.