Порошенко пригрозил Зеленскому словами из Библии

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Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019... Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019...
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, июнь 2019...
РИА «Новости»

Бывший украинский лидер Петр Порошенко дал наставление президенту Украины Владимиру Зеленскому посредством цитаты из Библии. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Порошенко, нынешний лидер Украины получил широкие возможности. Однако, по его словам, вместе с этим у Зеленского приходит и колоссальная ответственность.

«Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится», — высказался Порошенко.

Экс-лидер Украины отмечает, что ни у одного из украинских президентов не было такой мощной пропрезидентской фракции в Верховной Раде.

Порошенко заявляет, что это позволит Зеленскому провести ряд экономических реформ.

Ранее Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского.