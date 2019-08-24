Порошенко пригрозил Зеленскому словами из Библии

Бывший украинский лидер Петр Порошенко дал наставление президенту Украины Владимиру Зеленскому посредством цитаты из Библии. Об этом он написал в своем твиттере.

По мнению Порошенко, нынешний лидер Украины получил широкие возможности. Однако, по его словам, вместе с этим у Зеленского приходит и колоссальная ответственность.

«Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится», — высказался Порошенко.

Экс-лидер Украины отмечает, что ни у одного из украинских президентов не было такой мощной пропрезидентской фракции в Верховной Раде.

Порошенко заявляет, что это позволит Зеленскому провести ряд экономических реформ.

Ранее Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского.