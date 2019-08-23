Путин поручил подготовить симметричный ответ США на запуск новой ракеты

Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что данное поручение было дано Минобороны, МИД страны и другим ведомствам на совещании с членами Совбеза России. Им будет необходимо проанализировать уровень угроз и, в соответствии с этим, принять «исчерпывающие меры».

Президент напомнил, что американская сторона провела испытательный пуск 18 августа 2019 года крылатой ракеты наземного базирования. Это оружие относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел 2 августа.

«Очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — сказал российский глава.

Он сделал акцент на том, что данные действия затрагивают интересы России. При этом президент отметил, что страна не намерена втягиваться в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с США.

Ранее Пентагон показал видео с испытанием запрещенной ДРСМД ракеты.