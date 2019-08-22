Глава МИД Филиппин намерен посетить Россию до конца года

Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин выразил желание впервые посетить Россию до конца текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла республики в России Карлоса Соррета.

«Министр скоро собирается впервые приехать в Россию. Не в сентябре, но до конца этого года», — заявил Соррета.

Ранее сообщалось, что филиппинский министр сельского хозяйства Эммануэль Пиньоль анонсировал встречу президентов Филиппин и России Родриго Дутерте и Владимира Путина. Соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Филиппинами назвали ключевой темой беседы.