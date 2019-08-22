Глава МИД Филиппин намерен посетить Россию до конца года
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Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин выразил желание впервые посетить Россию до конца текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла республики в России Карлоса Соррета.
«Министр скоро собирается впервые приехать в Россию. Не в сентябре, но до конца этого года», — заявил Соррета.
Ранее сообщалось, что филиппинский министр сельского хозяйства Эммануэль Пиньоль анонсировал встречу президентов Филиппин и России Родриго Дутерте и Владимира Путина. Соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Филиппинами назвали ключевой темой беседы.