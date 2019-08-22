Путин не знает о желании снять про него сериал, сообщил Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что лидер страны Владимир Путин не знает о планах телеканала Британии снять о нем документальный сериал, передает ТАСС.

До этого стало известно, что британский телеканал собирается снять документальный фильм о главе России. Планируется, что всего выйдет три серии фильма, точная дата выхода которых пока не называется.

По словам Пескова, на данный момент телеканал не связывался с Путиным и не сообщал об этой задумке. Также никто пока нее предлагал взять у него интервью для сериала.

Как отмечается, фильм расскажет о молодости российского лидера, а также о становлении его политической карьеры.

Ранее сообщалось, что британские журналисты снимут фильм о Путине.