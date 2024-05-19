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Житель Рубцовска «инвестировал» в мошенников 4,9 млн рублей

На Алтае мошенники по видом инвесторов выманили у мужчины 4,9 млн рублей

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Depositphotos

Житель Рубцовска хотел стать инвестором, лишился всех накоплений и взял несколько кредитов в банках. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Алтай.

С заявлением в полицию обратился житель Рубцовска, мужчина рассказал, что искал дополнительный способ заработка. В сети он увидел объявление о заработке на инвестициях. Через некоторое время мужчине поступило смс-сообщение от неизвестного лица, где была ссылка на сайт для прохождения регистрации на инвестиционной платформе и дальнейшего вложения денежных средств.

Россиянин перевел на указанный счет все свои накопления — 1, 4 млн рублей. Аферисты снова связались с мужчиной и убедили его «вложить» еще 3,5 млн рублей, для этого потерпевшему пришлось взять несколько кредитов в разных банках.

В течение месяца житель Рубцовска ждал, что его вложения принесут доход, когда злоумышленники перестали выходить на связь, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянин взял в кредит 2 млн рублей, чтобы помочь поймать несуществующего вора.

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