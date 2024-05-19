Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет призвал страны Европейского союза (ЕС) выступить единым фронтом против американской экспансии в мире. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня европейцам впору не враждовать, а взяться за ум и попытаться с суверенной Россией навести снова мосты, но с двухсторонним движением, дабы не остаться самим на обочине истории. Пора зарыть топор войны и выступить единым фронтом против американской экспансии в мире», — заявил член комитета по безопасности.

По его словам, только дружеские отношения с Россией гарантируют странам Европы стабильность и дешевые энергоресурсы. Постоянные оглядки на США сыграли со странами ЕС злую шутку. Россия же готова протянуть покаявшейся Европе руку спасения и открыть для нее не только окно, но и свои широкие двери, добавил Шеремет.

17 мая Совет ЕС запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на территории Европейского союза.

16 мая глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что странам Евросоюза все сложнее представить единую политическую позицию относительно ряда международных кризисов, включая украинский кризис, боевые действия в секторе Газа.

До этого Совет Евросоюза принял исполнительное решение, дающее положительную оценку «плану Украины», который позволит стране получить помощь в размере €50 млрд до 2027 года.

Ранее Еврокомиссия одобрила план реформ Украины.