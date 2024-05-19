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В офисе Нетаньяху отреагировали на ультиматум министра о выходе из правительства

В офисе Нетаньяху сочли пустыми словами угрозу Ганца о выходе из правительства

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Ammar Awad/Reuters

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвали пустыми словами ультиматум члена кабмина и узкого кабинета военных действий Израиля Бени Ганца о намерении покинуть чрезвычайное правительство в случае, если не будет утвержден план действий по войне в секторе Газа до 8 июня. Об этом пишет CNN со ссылкой на опубликованное заявление.

«Условия, поставленные Бенни Ганцем, — это пустые слова, смысл которых ясен: конец войны и поражение Израиля, отказ от [спасения] большинства заложников, сохранение ХАМАС нетронутым и создание палестинского государства», — говорится в заявлении.

Там также отметается, что Нетаньяху считает чрезвычайное правительство «важным для достижения всех целей» и ожидает, что Ганц разъяснит свою позицию по вопросу ведения войны с ХАМАС и освобождению заложников.

До этого глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не позволит ставить под сомнение право на самооборону и будет дальше бороться, как в суде, так и на поле боя.

Ранее в Израиле полиция разогнала антиправительственный митинг.

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