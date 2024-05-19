В прилегающих к сектору Газа районах Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги включили в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа. Информация об этом появилась в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Подробности происходящего и причины объявления тревоги не раскрываются.

16 мая министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль планирует ввести дополнительные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю продолжается сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС.

18 мая канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в городе Рафах в секторе Газа и призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению. По его словам, страны Европы едины во мнении о том, что думать в текущий момент о нападении на Рафах является безответственным.

Ранее сообщалось, что сектор Газа вновь лишился топлива.