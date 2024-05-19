Глобальные индексы акций продолжают обновлять исторические максимумы

Мировые фондовые индексы продолжают бить исторические рекорды на фоне благоприятных экономических условий. Из 20 крупнейших биржевых площадок мира 14 обновили максимумы в последнее время, пишет Bloomberg.

Глобальный индекс MSCI ACWI, включающий акции развитых и развивающихся рынков, в пятницу вновь установил исторический рекорд. В США вершины достигли S&P 500, Nasdaq 100 и впервые Dow Jones Industrial Average, преодолевший 40 000 пунктов. Максимумов коснулись также ключевые индексы Европы, Канады, Бразилии, Индии, Японии и Австралии.

Драйверами ралли выступают ожидания снижения ставок, здоровая экономика и корпоративная прибыль. При этом имеется $6 трлн резервов на денежном рынке и отсутствуют серьезные риски, уточняет издание.

«Макроэкономические сигналы не вызывают опасений. Цикл сохраняет силу, а ралли расширяется», — заявил глава по активам Fidelity Салман Ахмед, увеличивший вложения в акции.

После апрельской просадки глобальные индексы быстро вернули позиции благодаря активности покупателей. S&P 500 уже 311 дней не фиксировал просадок более 2% — рекорд с 2017-2018 годов. Даже китайский рынок, просевший после пика в 2021 году, возобновил подъем.

Часть ралли связана с надеждами на «мягкую посадку» экономики США при замедлении инфляции, что подогревает ожидания смягчения ФРС уже в этом году. Еще один драйвер — энтузиазм вокруг искусственного интеллекта, подтолкнувший акции Nvidia, Microsoft, Amazon и Alphabet, уточнило издание.

Впрочем, по мнению CEO Roundhill Дейва Маццы, достижение Dow отметки 40 000 более значимо, поскольку индекс не так сильно зависит от технологических гигантов.

«Хотя сила IT была важна для рекордов, она больше не единственный двигатель роста в 2024 году», — подчеркнул он.

До этого экономист объяснила рост индекса Мосбиржи до двухлетнего максимума.

Ранее американский индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума.