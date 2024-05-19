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В Британии указали на раздражение Запада прорывом ВС РФ на Украине

Британский политик Куртен заявил, что прорыв ВС РФ в зоне СВО разозлил Запад

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Станислав Красильников/РИА Новости

Лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации разозлило западную прессу и представителей политических кругов. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости», — написал Куртен.

Он также указал на факт того, что «Россия сейчас быстро продвигается на территории Восточной Украины».

До этого британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж заявил, что действующий глава МИД Дэвид Кэмерон дразнит Россию своими заявлениями, что показала реакция Москвы. Он напомнил слова Кэмерона о том, что «он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории».

«Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он [Кэмерон] ткнул русского медведя палкой», — заявил Фарадж.

Ранее британский политик призвал Запад пересмотреть отношение к России.

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