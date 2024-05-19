Средства ПВО уничтожили 9 ракет ATACMS и 61 беспилотник в трех регионах России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны РФ пресечены попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области, 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

19 мая штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали ракетами подразделения украинской армии в зоне специальной военной операции.

18 мая в Минобороны заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области.

До этого в ведомстве сообщили, что «Южная» группировка войск ВС России смогла улучшить положение по переднему краю, ВСУ потеряли за прошедшие сутки свыше 690 солдат и один танк.

Ранее в США назвали наступление РФ под Харьковом прелюдией масштабного продвижения.