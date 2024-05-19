Стало известно, когда жильцы обрушившегося подъезда в Белгороде получат выплаты

Первый этап выплат жильцам дома в Белгороде, в котором после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая обрушился подъезд, начнется 20 мая. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что помощь получат 330 человек.

«Уже завтра 330 жителей жилого дома 55А на улице Щорса, который был очень сильно разрушен во время очередного обстрела со стороны ВСУ, смогут получить по 10 тыс. руб. Это первый этап выплат», — написал Гладков.

Он отметил, что для того, чтобы получить выплату, жителям дома необходимо написать заявление и оставить его в информационном центре, который развернут в школе рядом с домом.

«Дальше выплаты в 50 и 100 тыс. руб. за частичное и полностью утраченное имущество. Отдельный акт составляется вместе с сотрудниками МЧС, следственным комитетом, администрацией города Белгорода. Постараемся быстро выполнить эту работу», — добавил губернатор Белгородской области.

До этого врачи выписали из больницы троих пожарных МЧС России, которые пострадали из-за повторного обрушения дома в Белгороде.

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