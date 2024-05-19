Легендарный боксер Леннокс Льюис обратился к Усику после победы над Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис поздравил в своих соцсетях украинца Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри.

«Добро пожаловать в клуб, Александр Усик», — написал Льюис.

Благодаря этой победе Усик стал абсолютным чемпионом мира. Он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри заявил, что одолел Усика.