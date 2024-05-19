Над Португалией пролетел метеорит

Вечером 18 мая над Португалией пронесся огромный ярко-синий метеорит. Об этом сообщило местное издание Publico со ссылкой на свидетельства португальцев.

Отмечается, что яркую вспышку света в небе видели в основном в северных районах Португалии, но многие жители южных регионов, судя по соцсетям, тоже заметили метеорит.

При этом данных о падении небесного тела пока нет. По информации Publico, ночью спасателям поступил звонок о том, что объект возможно рухнул в Серре де Монтемуро, однако на месте предполагаемого падения ничего не обнаружили.

До этого стало известно, что открытый в 2016 году астероид Камоалева может быть обломком Луны, выброшенным в космос при столкновении спутника с метеоритом. Выводы астрономов о происхождении Камоалева основаны на изучении 22-километрового кратера Джордано Бруно на обратной стороне Луны.

Ранее сообщалось, что Марс будущего подвергнется бомбардировке астероидами из-за NASA.