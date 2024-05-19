Боец ВС РФ палкой отогнал пытавшийся атаковать его украинский дрон

Темнокожий боец Вооруженных сил РФ, принимающий участие в специальной военной операции (СВО), палкой отогнал от себя украинский дрон-камикадзе. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

В материале отмечается, что изначально ролик опубликовали украинские ресурсы. Запись сделана с того самого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который пытался атаковать российского солдата. На кадрах видно, как мужчина с палкой в правой руке замахивается на дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке отпугнуть его.

При этом украинские журналисты, обнародовавшие видео, сопроводили ее оскорбительной подписью. В то же время они не исключили, что военному ВС РФ все же удалось сбить беспилотник. Однако запись обрывается внезапно, поэтому реальная судьба БПЛА остается неизвестной.

В конце апреля военные корреспонденты сообщили о попытке дрона ВСУ атаковать российского военнослужащего во время эвакуации раненого товарища с поля боя. Целью беспилотника стал боец 3-го стрелкового батальона 91-го отдельного стрелкового полка ВС РФ рядовой Хатамов, которому удалось сбить БПЛА при помощи своего вещевого мешка.

Ранее в сети появилось видео неудачного побега украинского бронеавтомобиля от беспилотника ВС РФ.