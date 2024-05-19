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Число эвакуированных из Харьковской области превысило 10 тысяч человек

Власти Харьковской области сообщили об эвакуации более 10 тысяч человек

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Из Харьковской области за время эвакуации вывезли свыше 10 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал назначенный Киевом глава региональной администрации Олег Синегубов.

«Всего эвакуировали 10314 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — сообщил чиновник.

15 мая мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что власти пока не планируют эвакуировать город на фоне продолжающегося наступления ВС РФ. Более того, Харьков принимает беженцев из районов, где идут активные боевые действия: власти разместили в общежитиях более 6 тысяч человек.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Ранее сообщалось о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в Волчанске.

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