Сотрудник бара опоил туристку и изнасиловал ее на складе

Британская туристка подверглась изнасилованию на популярном курорте острова Майорка, девушку опоил сотрудник бара. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя туристка отдыхала на Майорке. В один из дней девушка познакомилась с двумя мужчинами и их приятелем, который работал в баре. Новые знакомые предложили иностранке выпить, после чего у девушки закружилась голова, она почувствовала себя плохо.

Молодые люди усадили британку в машину, отвезли на склад, где бармен изнасиловал ее. Двое его друзей наблюдали за происходящим. Утром пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, предполагаемого насильника задержали, он заявил, что все было по обоюдному согласию и своей вины не признал. Двух его приятелей объявили в розыск.

До этого сообщалось, что жительница индийского штата Мадхья-Прадеш подверглась групповому изнасилованию в поезде. Молодая женщина ехала в поезде в Мумбаи. Она познакомилась с двумя попутчиками, новые знакомые предложили ей напиток. Когда пассажирке стало плохо, мужчины изнасиловали ее. Пострадавшая не могла оказать сопротивление. Женщина вышла на ближайшей станции, в полицию она обратилась спустя месяц.

Ранее в Екатеринбурге студенты-иностранцы пообещали избить и изнасиловать других учащихся.