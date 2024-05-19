Король Саудовской Аравии слег с температурой

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет обследование у врачей из-за поднявшейся температуры. Об этом сообщает Saudi Press Agency (SPA).

«Было решено, что Служитель Двух Святынь (титул короля, аналогичный европейскому «Его Величество» — Прим. ред.) <...> пройдет медицинское обследование сегодня, в воскресенье, в клинике Аль-Салам Палас в Джидде, так как он... страдает от высокой температуры и болей в суставах», — говорится в сообщении.

7 мая в ряде СМИ появились ложные сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. В интернете была опубликована видеозапись с горящей машиной, на которой как утверждалось, запечатлена одна из машин колонны наследного принца, которая была взорвана при попытке устранения бен Салмана.

Саудовский журналист Хусейн аль-Гави заявил в соцсети Х, что изначально фейковое сообщение о покушении появилось в аккаунте хуситов. По его словам, израильские и зарубежные аккаунты заявили об этом, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от происходящего в Рафахе.

Ранее в США назвали условие подписания оборонного соглашения с Саудовской Аравией.