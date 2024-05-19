Украинцы сами не готовы «воевать до последнего украинца», несмотря на такую готовность президента страны Владимира Зеленского и Запада, они сдаются и отступают. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает РИА Новости.

По его словам, скоро все больше украинских военнослужащих будут бросать оружие и сдаваться, потому что осознают, что никаких шансов на победу у Украины нет.

Риттер подчеркнул, что «война до последнего украинца» всегда была лозунгом Запада, его целью и задачей. Западные «союзники» Киева утверждают, что это поможет «навредить» России, при этом само НАТО не несет потерь. Слова о «войне до последнего украинца» звучат не только от Зеленского, но и от европейских политиков, американских сенаторов и даже генерального секретаря НАТО, добавил аналитик.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Ранее на Украине мужчина напал с ножом на военкома.