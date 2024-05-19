В Мытищах спортсмен с ножом напал на бывшую жену, женщина в реанимации

В Мытищах мужчина подкараулил на улице бывшую жену и несколько раз ударил женщину ножом, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в сквере по улице Фрунзе, по словам многочисленных очевидцев, мужчина подкараулил бывшую жену на улице. Между ними возникла ссора, в ходе которой житель Мытищ достал нож и несколько раз ударил им женщину.

Скорую помощь пострадавшей вызвали прохожие, у нее диагностированы ранения в спину и живот, женщина госпитализирована в отделение реанимации, за ее жизнь борются врачи.

По подозрению в нападении был задержан 38-летний мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что житель Мытищ играет в любительской футбольной команде, он уже имел проблемы с законом и был судим. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина во время конфликта с бывшей женой в торговом центре ударил ее ножом. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии не поступало. Ударивший ее ножом мужчина скрылся с места происшествия, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его по горячим следам в подмосковных Люберцах.

Ранее в Петрозаводске подросток пришел к экс-возлюбленной и напал на нее с ножом.