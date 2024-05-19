Усик заплакал на пресс-конференции, вспомнив об отце

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик на пресс-конференции после победы над Тайсоном Фьюри заплакал, вспомнив об отце, передает «Чемпионат».

«В последний раз, когда отец приходил ко мне. Я говорю про сон, конечно. Я сильно скучаю по отцу. Тогда я сказал своему отцу: «Пап, ты живешь там, а я живу тут. Пожалуйста, не приходи ко мне. Я тебя люблю», — сказал Усик.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее организатор боя между Усиком и Фьюри отреагировал на итоги поединка.