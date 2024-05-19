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Американский беспилотник заметили над Черным морем

Shot: американский беспилотник RQ-4 Global Hawk летает над Черным морем

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Global Look Press

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk заметили над Черным морем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В публикации отмечается, что именно Global Hawk наводит беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются атаковать объекты на территории России.

Global Hawk вылетел накануне около 22:00 по московскому времени с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. В течение нескольких часов он летает над нейтральным воздушным пространством.

16 мая сообщалось, что ночной удар ракетами ATACMS по Крыму координировал американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали все чаще использовать для ударов по территории России «сложную технику».

В начале мая сообщалось, что Британия может отправить китайские компоненты для БПЛА на Украину.

Ранее ФРГ и Британия договорились о новых инвестициях в обслуживание обороны Киева.

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Операция на Украине
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