Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что около 07.40 мск над территорией Белгородской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

18 мая в Минобороны заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области.

До этого в ведомстве сообщили, что «Южная» группировка войск ВС России смогла улучшить положение по переднему краю, ВСУ потеряли за прошедшие сутки свыше 690 солдат и один танк.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.