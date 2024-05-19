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На Тайване связали будущее острова с итогами конфликта на Украине

Глава МИД Тайваня Ву: будущее острова зависит от итога конфликта на Украине

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Ann Wang/Reuters

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву связал будущее острова с итогами конфликта на Украине, поскольку в случае победы Москвы над Киевом Китай якобы начнет собственное вторжение. Его слова приводит Kyiv Independent.

Он подчеркнул, что Пекин попытается «воссоединить» Тайвань силой, если Россия добьется успеха в ситуации на Украине.

«Итак, наш урок заключается в том, что если Россия сможет сделать то же самое с Украиной, Китай может сделать то же самое с Тайванем… Нам необходимо укреплять нашу оборону, а обороноспособность — это первое средство сдерживания агрессии со стороны авторитарной страны», — сказал Ву.

Ранее представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Вашингтон должен продемонстрировать, что не поддерживает сепаратистские силы на Тайване, и прекратить поставлять вооружения острову.

До этого директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что Российская Федерация и Китай более тесно сотрудничают по военным вопросам, включая потенциальное вторжение на Тайвань.

Ранее в МИД КНР рассказали о серьезных препятствиях для диалога США и Китая.

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