Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Братья Запашные рассказали об угрозах из-за поездки в Донбасс

Братья Запашные заявили, что угрозы не остановили их от поездки в Донбасс

close
100%
РИА Новости

Народные артисты России и дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные рассказали, что неоднократно получали угрозы перед своей поездкой в Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.

В конце апреля артисты побывали в Луганске со спектаклем «И100РИЯ». Выступление было организовано в рамках гастролей «Большого Московского государственного цирка». Ожидается, что все вырученные с представления средства будут потрачены на помощь Луганскому цирку.

При этом Эдгард Запашный отметил, что поездка в Донбасс была достаточно рискованным и ответственным решением. Как он сказал, из-за этого украинская сторона начала уделять повышенное внимание их цирковой труппе.

«Нам не первый год уже поступают угрозы, но несмотря на все это давление, мы все равно приехали сюда. И я скажу, в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится, что с этой публикой нам на время придется попрощаться», — добавил дрессировщик.

Его брат, в свою очередь, обратил внимание на желание всего коллектива цирковой труппы попасть в Луганск. По словам Аскольда Запашного, их коллег не остановил даже риск обстрелов.

Он уточнил, что участие в гастролях было добровольным делом. Однако, когда артистам говорили о возможности отказаться от поездки в Донбасс, они все в удивлении «пучили глаза» и просили обязательно взять их с собой.

«Многие, кстати говоря, остались расстроены, кто не смог приехать», — подчеркнул дрессировщик.

Ранее Эдгард Запашный пожаловался на пиратство бренда «Большого Московского цирка» в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами